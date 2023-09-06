Türk mitolojisinde Bamsı Beyrek ne anlama geliyor?

Türk, Azeri ve bazı Altay efsâneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahramana Bamsı Beyrek denir.

Türk mitolojisinde Bamsı Beyrek ne anlama geliyor?

Bamsı Beyrek, Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir.

Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Bamsı Beyrek’in kaçırılması Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.

İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez.

Etimoloji olarak asâlet ve ululuk anlamı içerir.

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