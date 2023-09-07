Türk mitolojisinde banı çiçek kimdir?

Oğuz boylarında kadınların eşit haklara sâhip olduğunun en önemli, en belirgin simgesi Banı Çiçek’tir. Banu Çiçek diye de anılır. Babasının adı Baybıcan’dır.

Bileşik yapılı Banuçiçek antroponiminin birinci parçası olan Banu/Banı sözcüğü Fars kökenlidir ve “Hanım” anlamına gelir.

Destandaki Banuçiçek isminin oluşmasında hanım yâni kral karısı anlamında olan Banı sözcüğü aslından bu manada bir ünvandır.

Çiçek adı ise güzellik anlamına gelir.

Moğol-Türk dillerinde ortak olan bu kelime “Orhun-Yenisey” yazıtlarında “Çeçek” şeklinde işlenir ve güzellik içerikli olduğu için eski Türk isim sisteminde önemli bir yere sahiptir