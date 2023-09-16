Türk mitolojisinde Bişkek Han kimdir?

Kırgız ve Türk mitolojisinde evliyaya Bişkek Han denir. İşte detaylar…

Türk mitolojisinde Bişkek Han kimdir?

Bişkek Han Türk ve Kırgız mitolojisinde evliya ve/veya aynı zamanda inanç iyesi olarak bilinir.

Bişkek Ata olarak da tanınır ve inançlı insanları koruduğuna inanılır.

Kırgız kültüründe önemli bir yere sahiptir ve başkentlerine adını veren kişidir. Bişkek’in önceki ismi Pişpek olduğu söylenir.

Bir evliya olduğu kadar aynı zamanda savaşçı bir kahraman olduğu söylenen Bişkek Kırgızistanın başkentine adını veren kahramanın aslında bu ruhun adı verşilmiş bir kişi olduğu söylenebilir.

Pişbeg sözcüğü Beş Bey demektir ve Bişkek Ata da bunların en büyüğü olduğuna inanılır.

Bişkek kelimesinin kökünde olgunlaşmak, yanmak gibi anlamlar vardır.

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