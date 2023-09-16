Türk mitolojisinde Bergü ne demek?

Esin almak anlamına da gelen Bergü, Bergi veya Vergi demektir.

Bergü, sıradışı yetenekler edinmek, tanrı vergisi özellikler kazanmak anlamına da gelir. Bazen kutsal rüyâ manasında da kullanılır.

Rüyâda ozanın ağzından ve burnundan köpük gelir, kan boşalır. Kendisine üç bade (kadeh) verilir. İlk badeyi bir yudumda içer ve “Yaradan aşkına!” der. İkinciyi iki yudumda içerken “Yalvaç aşkına!” diye seslenir. Üçüncüyü “Yar aşkına!” diyerek üç yudumda içer.

Kendisine bulacağı sevgilisinin adı söylenir. Uyandığında ağzından ve burnundan gerçekten kan gelmektedir. Bağlamasını veya kopuzunu eline alır ve doğaçlama çalıp söyler.Yollara düşer ve sevgilisini aramaya başlar.

Çoğu zaman da hiç bulamaz. Rüyâda içilen aslında bir ışık şarabıdır.2 Bazen bu şarap Hızır tarafından verilir. Yeniden oluşumu ve erişmeyi simgeler. Yeni bir ad alır. Bu ad ozanlarda mahlastır.