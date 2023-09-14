Türk mitolojisinde Bayçura ne demek?

Bayçura, Türk ve Tatar mitolojisinde kiler cini demektir. Bayçura Bıçura olarak da bilinir. Evlerde ve bodrumlarda yaşadıklarına inanılan Bayçuralar kadın kılığına girer.

Kırmızı giysili olarak betimlenirlenen Bayçuralar genelde evde, ocağın arkasında veya kilerde veya çatı altında yaşar.

Tatar Türklerinde “Ocak başında Bıçura belini boğmuş oturur” şeklindeki bilmecenin yanıtı Küves Fıçısı’dır.

Yemeğe çok düşkün olduklarına inanılan Bayçuralar çok pis bir yaratık olarak da bilinir ve temiz yerlerden nefret ederler.