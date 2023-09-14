Türk mitolojisinde Bayçomart ne anlama geliyor?

Avcıları korumakla bilinen Bayçomartlar avın da bereketli olmasını sağladıkları iddia edilir.

Bedeni beyaz tüylerle kaplı bir yaşlı adam görünümünde olan Bayçomartlar avcılara ise hayvan kılığında görünürler.

Bayçomartların bütün hayvanların dillerini bildiklerine inanılır.

Türk mitolojisindeki bu av tanrılarının hayvanlara zarar vermedikleri söylenir.

Dağların üstündeki bir kayanın dibinde yer alan mağarada yaşadıkları öne sürülen Bayçomartların şifalı sudan içtiklerine inanılır.

Bay sözcüğü geçim, zenginlik, rızk ve kutsallık anlamları vardır. Moğolcada bu anlamların yanında hedef ve amaç da belirtir. Çomart ise kimilerince farsça Cömert ile ilgili görülür.

Ancak av köpeği demek olan Çomar ile aynı kökten gelmesi pek tesâdüfi değil gibidir. Çom nazarlık demek olduğu gibi, ağaç ve çalı öbeklerini de ifâde eder.