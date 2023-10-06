Türk mitolojisinde Busul Han kimdir?

Türk mitolojisinde 'Busul Han', Bekçi Tanrısı olarak yorumlanır.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk mitolojisinde Busul Han kimdir?

Türk ve Altay mitolojisinde Busul Han, Bekçi Tanrısı olarak tanımlanır.

Busul Han, Buzul Han olarak da tanınır. Kayra Han’ın sarayına giden yolu koruyan diğer bekçidir.

Busul Han Sibirya bölgesi için buzlar ve buzluk alanlar günlük yaşamın sürekli bir parçasıdırlar. Bu nedenle soğukla ilgili kavramların mitolojideki yansımaları çok da fazla abartılı değildir. Adı Buncak Han ile birlikte anılır.

Etimolojik olarak Busul Han Bus/Pus kökünden türemiştir. Bulandıran, puslandıran anlamına gelir. Bir yere sinmeyi, pusuya yatmayı da ifâde eder.

Bus/Pus sözcüğü Eski Altaycada buhar anlamına gelir ve yarı saydam bir görüntüyü belirtir.

Tunguzcada Mus kökünden türeyen Musun/Musan kelimesi hayâlet, ruh demektir.

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