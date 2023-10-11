Türk mitolojisinde Kartal Tanrıça kimdir?

Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde mitolojilerinde Kartal Tanrı denen Bürküt Ata, Merküt, Markut, Mörküt, Börkit, Börköt, Bürgid Ata olarak da anılır.

Moğollar ise Bürgüd Ece veya Bürged Ecege derler. Ayrıca Kartal Ata ve Sakalarda Hotoy Ete olarak da bilinir. Özellikler Güneş’in sembolüdür. Yeniden doğuşu, ebedi yaşamı, ölümsüzlüğü, güneşin doğuşunu simgeler.

Ateşi, sıcaklığı ve hasat mevsimini çağrıştırır. Kartal’a bazı Türk kavimlerinde Güneş Kuşu denir.

Macar krallarının soyu da bir kartala kadar uzanır. İlk Macar kralının annesi bir doğandan hamile kalmıştır.