Türk mitolojisinde Demirkıynak nedir?

Demirkıynak Türk mitolojisinde kötücül yaratık anlamına geliyor. İşte ayrıntılar…

Türk mitolojisinde Demirkıynak nedir?

Bigadiç dağlarında yaşayan, her kılığa girebilen, korkunç sesler çıkararak

insanların delirmelerine sebep olan, çok pis kokulu kötücül bir yaratıklara Demirkıynak denir.

Demirkıynak’a Demirtırnak da denir. Sudan çok korktukları söylenen Demirkıynaklar göründüğü anda akarsu veya göle giren insanlara bir zarar veremeyeceğine inanılır. O

"Demirtırnak", Tepegöz efsânelerinin Kazak, Karakalpak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Altay ve diğer versiyonlannda, Tepegözün bazen kızı veya bazen de kız kardeşi olarak geçmektedir.

Avcı gibi ortaya çıkan kahraman, önce Demirtırnağı, ardından da Tepegözü öldürür.

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