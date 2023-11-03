Türk ve Altay mitolojisinde dünya dağı nedir?

Demirdağ, Temirtav veya Tömürtav olarak da söylenir. Göğün 12. katına kadar yükseldiklerine inanılan Demirdağ, bazen Demir Direk şeklinde görülür. Ulu Kayın ile ilişkilendirildiği öne sürülüyor.

Bir başka anlayışa göre de aslında yer altı, yeryüzü ve göğü kaplayan bir dağın aşağıda kalan kısmı bakır, ortası demir, üst kısmı altındır. Birbirinin uzantısı şeklinde olan mitolojik dağların en önemli üç tanesi şu şekildedir:

1. Altındağ: Gökyüzündedir. Dokuz rüzgârın kesiştiği yerde başlar.

2. Demirdağ: Yeryüzündedir. Dokuz ırmağın kavuştuğu yerdedir.

3. Bakırdağ: Yeraltındadır. Dokuz yeraltı denizinin birleştiği yerdedir.

Demirdağ motifi bazen Demirdirek (Temirterek, Temirtirek, Timertereg) olarak da söylenir. Demirdirek bir dünya direğidir.