Türk mitolojisinde Deniz Kızı

Türk mitolojisinde Deniz kızıyla ilgili dikkat çeken bilgiler yer alıyor. İşte ayrıntılar…

Türk mitolojisinde Deniz Kızı

Belinden yukarısı dişi bir insan görünümünde olan, ama aynı zamanda bir balık kuyruğuna sâhip olan efsâneleşmiş düşsel inanışlar olarak bilinir.

Deniz kızına, Su kızı da denir. Dünya üzerinde birçok kültürde denizkızları farklı, ama birbirine çok yakın şekillerde betimlenmiştir.

Bazı denizkızları denizcilere şarkılar söyleyip onları büyülerler, işlerinden alıkoyarlar ve güverteden denize yuvarlanmalarına ya da daha kötüsü geminin batmasına neden olurlar.

Aynı zamanda inanışa göre, denizkızları boğulma tehlikesi geçiren erkekleri kurtaran iyi kalpli deniz canlılarıdır.

Denizkızlarından bazılarının erkekleri denizin altına doğru çekerken insanların su altında nefes alamadıklarını unuttukları ya da bilmedikleri söylenir.

Denizkızlarına benzeyen diğer mitolojik ve efsânevî deniz yaratıkları ise su perileridir.

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