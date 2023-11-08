Türk mitolojisinde Verimlilik Tanrısı nedir?

Dolun Han, Türk mitolojisinde verimlilik tanrısıdır. İşte anlamları…

Türk mitolojisinde Verimlilik Tanrısı nedir?

Türk ve Altay mitolojisinde Verimlilik Tanrısına Dolun Han denir. Dolun Han’a Tolun Han da denir. Hayvanların ve ekinlerin verimli olmalarını, çoğalmalarını sağladığına inanılan Dolun Han yeryüzüne bereket verir.

Dolun Han’ın Dolunay ile bağlantılı olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanılıyor. Çünkü dolunay bereketin, tamlığın ve güzelliğin sembolüdür.

Dolunayın ışığının pencereden içeri girmesinin rüyaları bile etkilediğine, dolunayda cinsel içgüdülerin, tarlaların bereketlerinin arttığına hatta Kurt Adama dönüşüldüğüne bile inanılmıştır.

Etimolji olarak doluluk, bolluk anlamına gelir.

Dolunay da ayın en görkemli halidir ve doluluk ve çokluk, bütünlük, olgunluk anlamına gelir.

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