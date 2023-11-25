Türk mitolojisinde geyik tanrı

Türk, Moğol ve Altay mitolojilerindeki Geyik Tanrısına değişik Türk dillerinde Keyik (Kiyik,Giyik) Ata olarak da söylenir.

Sığın (Sıgun) Ata veya Bulan (Bolan) Ata ya da Puğu (Buğu) Ata tabirleri de eşanlamlı olarak kullanılır.

Moğollar geyik tanrısına Eli Ecege derler. Geyik sürülerinin başında bulunup idare eden geyiğe ise Gökgeyik ve Göksığın adı verilir.

Geyikli Baba gibi erenler halk kültüründe sıklıkla yer alır.

Hacı Bektaş-ı Veli gibi erenler geyik donuna bürünebilirler.

Moğolcada Giyih sözcüğü aydınlık anlamına gelir ve bu hayvanın kutsallığı ile de bağlantılıdır.