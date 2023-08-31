Türk mitolojisinde kötü ruh ne demek?

Aza, Türk, Altay, Yakut, Çuvaş ve Moğol mitolojisinde kötü ruh demektir.

Moğollar Aza’ya Ada der. Azalar biçiminde çoğul olarak da kullanılır.

Yeraltındaki karanlık yurtlarda yaşayan Azalar, genel olarak kötücül ruhların ve kötü varlıkların tamamına verilen bir isimdir. Oyrotlarda 13 farklı kötücül ruh kategorisinin tamamını anlatır. Karşıtı Aya’dır.

1. Azabuk: Kötücül ruhlar.

2. Azaşulbus: Kötücül cadılar.

3. Azahortan: Kötücül hortlaklar.

Bu sözcüklerin hepsi de farklı niteliklerde olmak üzere hep kötü ruh demektir. Azar sözcüğü yine kötü ruhlara dayalı hastalıkları ifade eder.