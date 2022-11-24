Türk mutfaklarının vazgeçilmezini düzenli olarak için. Kışın hastalık yüzü görmeyin

Kış aylarında artış gösteren grip, nezle, soğuk algınlığı ve Covid-19 hastalıklarından korunmak için çeşitli yöntemler aranmasıyla biliniyor. Gripten korunmak için evde yapabileceğiniz çok güçlü bir probiyotik bulunmasıyla dikkat çekti. Üstelik bu içecek sadece gribe değil birçok hastalığa şifa dağıtmasıyla biliniyor. Bunlardan birisi olana şalgam suyuyla ilgili detaylar…

ŞALGAM SUYU NEDİR?

Şalgam suyu veya kısaca şalgam turpgiller ailesine ait bir bitki olan şalgam ile yapılan, Çukurova'ya özgü bir içecektir. Şalgam bitkisinin yanı sıra siyah havucun su ile karıştırılıp, tuz da ilave edilmesiyle yapılır. Bu karışım, mayalanması için belirli bir süre bekler ve o sürenin sonunda şalgam suyu haline gelir.

ŞALGAM SUYUNUN FAYDALARI

-Kış aylarında tüm vücudu zırh gibi koruma altına alınan şalgam suyunun faydaları duyan herkesi şaşırtıyor.

- İçerisinde A, B, C ve K vitaminleri, kalsiyum ve potasyum sayesinde, kalp, göz, kemik ve diş sağlığına oldukça faydalıdır.

-Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasında oldukça etkilidir.

-Şalgam suyunda afrodizyak etki vardır, erkeklerde cinsel gücü artırıcı özelliği bulunmaktadır.

-Sperm kalitesini artırmaya yardımcı olur.

-Boğazdaki iltihaplanmanın giderilmesine yardımcı olur.

-İdrar söktürücü özelliği vardır.

-Sindirim sistemini hızlandırır.

-Antioksidan içeriğinin yüksek olmasıyla anti-kanserojen etki gösterir.

-Soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

-İştah açıcıdır, bu yüzden kilo almaya yardımcıdır.

-Kanın pıhtılaşmasını önler.

-Anemi hastalığına iyi gelir.

-Bronşları açar, astım ataklarını azaltır.

-İçerisindeki zengin maddeler böbrek taşının düşürülmesine yardımcı olur.

-Flavonoid içeriği yüksektir.

ŞALGAM SUYU TARİFİ

-Şalgam, pancar ve havuçları yıkayıp tıraşlandıktan sonra, dilimleyerek 10-15 litrelik bir bidonun içine koyun.

-Daha sonra bulgur ununu temiz bir bez kesenin içinde bidonun içine koyun.

-Son olarak üzerine tuz serpin.

-10 litre kadar su ekledikten sonra ağzını sıkıca kapatın.

-15 gün sonra bidonu açın ve içindeki bez keseyi alıp şalgamı servis edin.