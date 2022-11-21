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Faydalarını öğrenince şifa kaynağı olan bu bitkileri kilo kilo alacaksınız. Hastalıklar kışın size uğramayacak

Kış aylarıyla birlikte gelen grip ve solunum yolu enfeksiyonları pek çok kişinin hayatını zorlaştırmasıyla bilinmekle birlikte şifa kaynağı bitkileri sizlerle paylaşıyoruz.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 15:17
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Hastalıklar kışın size uğramayacak. Faydalarını öğrenince şifa kaynağı olan bu bitkileri kilo kilo alacaksınız

Faydalarını öğrenince şifa kaynağı olan bu bitkileri kilo kilo alacaksınız. Hastalıklar kışın size uğramayacak
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Bulaşıcı hastalıklardan korunmak ve bağışıklığını güçlendirmek isteyenler doğal yollara başvurmasıyla biliniyor. Şifa kaynağı olan bitkilerin öyle faydaları var ki birçok insan bu faydaları bilmiyor. Çok faydalı bu bitkileri tüketenler, zırh gibi güçleniyor...

İŞTE KALSİYUM VE VİTAMİN DEPOSU ŞİFALI BİTKİLER...

KUŞBURNU MUCİZEVİ BİR BİTKİ

Özellikle Covid-19 salgınından sonra grip ve diğer kış hastalıkları da şekil değiştirdi. Hastalıklar uzadıkça uzuyor, iyileşmek oldukça zaman alıyor. Bu nedenle bağışıklığı güçlendirmek hiç olmadığı kadar önemli bir hal aldı. Bağışıklığı güçlendirmenin en iyi yolu ise iyi beslenmekten geçiyor. Doğal gıdalar ve bitkiler bu süreçte en iyi dostunuz olabilir. 

Kuşburnu bu besinlerin başlarında geliyor. İçerdiği besin değerleri sayesinde tam bir şifa deposu olan bu bitki vitamin ve kalsiyum kaynağı. Öyle ki uzmanlar kuşburnunun, C vitamini deposu olan portakal ve mandalinadan bile daha faydalı olduğunu ifade etti.

Aktar Rahmi Aygül kuşburnuyla alakalı olarak, “Örneğin 200 gram kadar kuşburnunu 10 dakika kaynattığımız zaman büyükler için bir su bardağı, küçükler için de yarım çay bardağı tüketildiği zaman 17 kilogram portakal ve mandalinaya eşdeğerdir. Öksürüğü keser, solunum yollarını temizler, gelen grip enfeksiyonu kovar” ifadelerini kullandı.

IHLAMUR, AKCİĞERLERİ TERTEMİZ YAPIYOR

Kış aylarının vazgeçilmez bir diğer içeceği olan ıhlamur, tam bir antibiyotik kaynağı. Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Aktar Rahmi Aygül konuya ilişkin, “Ihlamur ise elma veya limon kabuğu ile kaynattığımız zaman günde 2 bardak içebiliriz. Akciğerdeki ve göğüsteki tüm enfeksiyonu temizleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlar. 1 bardak ıhlamurun içerisinde 100 çeşit doğal antibiyotik var. Yörede nar çiçeği diye ifade edilen hibiskusu bir tutam demlediğiniz zaman kırmızı bir şerbet verir. Böbrekte kumu döker, enfeksiyonları temizler, kan ile demir eksikliğini tamamlar, kan yapıcı özelliği vardır ve bağırsakları çalıştırır” ifadelerini kullandı.

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