Türk plajlarında insanlara zarar vermeyen köpekbalığı bulundu

Editör: Sami GÜREL

Uzunlukları 1,82 - 3,2 m arasında, ağırlıkları 60 – 200 kg arasında değişebilen Sivriburun Camgöz köpekbalığı Türk karasularında bulundu. Saatte 70 kilometre hızla yüzebilen sivriburun camgözün (Isurus oxyrinchus) en büyüğü 4 metre uzunluğunda 1 ton ağırlığında olduğu söyleniyor.

Ege Denizi'nde ölü bulunan sivriburun camgöz balığının yorum kısmında düşündüren sonra insanı üzen satırlara yer verildi. Paylaşımda "Son günlerde çıkan köpekbalığı haberlerini okuyor ve korkuyor musunuz? O zaman ben de size bir haber vereyim. Ülkemizde köpekbalığı saldırısına bağlı can kaybı bilgisi bir adet, o da şaibeli.

"MAVİLİKLERİ GERÇEK SAHİPLERİ YAŞASIN"

Fakat bu bebek camgöz gibi binlerce köpek balığı balıkçı ağlarında can veriyor, hem de yasak olmasına rağmen… Köpekbalıkları deniz ekosisteminin önemli bir parçası. Onlar bizler için değil, biz onlar en büyük için en büyük tehdidiz… Bırakın mavilikleri gerçek sahipleri yaşasınlar" satırlarına yer verildi."

Dalgıçın eline aldığı Sivriburun Camgöz köpekbalığı ile ilgili çektiği anons ise köpekbalıklarının bilinmeyen özelliklerini gözler önüne serdi.

Balıkadam denizin içinde şu bilgileri paylaştı: "Dostlar hepinize merhaba. Bugün size güzel görüntüler paylaşmak için Tuna ile beraber kamerayı alıp suya girdik. Maalesef tatsız bir haberle karşınızdayız. Bu elimde tutuğum bu zavallı canlı insanlara hiç bir zararı olmayan hatta türü de tükenme riskiyle karşı karşıya olan bir köpekbalığı türü. Maalesef trol ağları ve balıkçı ağlarına takılıyor" dedi.

"KORKULMASI GEREKEN BİZLERİZ"

Balıkadam "Ağa takılan balıkları temizleyen balıkçı tarafından denize bırakılmış. Görüldüğünüz gibi gayet sağlıklı bir bireyken dün akşam ağlara takılmış ve hareketsiz kalarak maalesef acı çekerek ölmek zorunda kalmış. Aşağısı ticare değeri olmayan balıklarla dolu. Bildiğiniz gibi köpekbalıklarından çok korkulur. Ama unutmayın maalesef gezegendeki en tehlikeli tür biziz. Korkulması gerekenler de bizleriz. Zavallı dostumuz da denizlerde özgürce dolaşacağı yerde acı bir şekilde yavaş yavaş can verdi. Biz de onu şimdi ait olduğu maviliklere bırakacağız, vedalaşacağız" diye konuştu.