Türk sporunun acı kaybı: Çağrı Oflaz öldü

Milli takım antrenörü Çağrı Oflaz hayatını kaybetti

Türk sporunun acı kaybı: Çağrı Oflaz öldü

Atletizm Milli Takım Antrenörü Çağrı Oflaz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz’ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk sporuna değerli hizmetlerde bulunan Çağrı Oflaz’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, atletizm camiasına başsağlığı diliyorum.”

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), hayatını kaybeden milli takım antrenörlerinden Çağrı Oflaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

TAF'ın internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Milli takım antrenörümüz Çağrı Oflaz'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
(AA)

Öne Çıkanlar
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Son Haberler
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem Yaşam
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem
ABD'de ev yangınında 5 kişi hayatını kaybetti Dünya
ABD'de ev yangınında 5 kişi hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Nursel Ergin'den müzikli danslı boşanma ilanı Magazin
Ünlü sunucu Nursel Ergin'den müzikli danslı boşanma ilanı
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı Yaşam
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
Uşak’ta çay taştı. Kenti sel vurdu Yaşam
Uşak’ta çay taştı. Kenti sel vurdu
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Yaşam
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem