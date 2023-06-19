Türk sporunun acı kaybı: Çağrı Oflaz öldü

Atletizm Milli Takım Antrenörü Çağrı Oflaz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz’ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk sporuna değerli hizmetlerde bulunan Çağrı Oflaz’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, atletizm camiasına başsağlığı diliyorum.”

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), hayatını kaybeden milli takım antrenörlerinden Çağrı Oflaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

TAF'ın internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Milli takım antrenörümüz Çağrı Oflaz'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

