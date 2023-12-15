Türk tarihinde bir ilk. Kazakistan’daki kazılarda keşfedildi

Kaynak: Haber Merkezi
Türk tarihinde bir ilk. Kazakistan’daki kazılarda keşfedildi
Türk tarihine ilişkin yeni bir keşif gerçekleştirildi. Kazakistan’da yapılan çalışmalarda, ilk kez bir Göktürk kağanının yüzünün olduğu bir toka bulundu.

TRTHaber’de yer alan habere göre, Kazakistan’da Türk tarihini değiştirebilecek bir keşfe imza atıldı. Doğu Kazakistan'da Batı Göktürk dönemine ait bir külliye ve yeni eserler keşfedildi.

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TİGİNİN ŞAHSİ EŞYALARI
2021 yılındaki kazılarda Eleke Sazı Kağan külliyesindeki kurgan alanında, Göktürk soyuna mensup olan ve Suyab'taki Türk kağanı adına On-Ok ilini yönetmekle görevlendirilen Tiginin şahsi eşyaları bulundu.

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“ALTIN LEVHADAN KEMER TOKASI BULUNDU”
Mezar alanında tespit edilen bulguların, Kağanın defin merasimine katılan temsilcilerin özel eşyaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Samashev, "Göktürk defin merasimlerine bakıldığında, ölen kişinin arkasından şahsi eşyaları ve silahların koyulması bir görevdi. Ele geçirilen objeler içine altın levhadan oluşan bir kemer tokası bulundu." açıklamasını yaptı.

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GÖKTÜR KAĞANINA AİT TASVİR
Bu toka üzerinde, tahtında oturmuş vaziyete, başında tacı, elinde ant kadehi tutan Göktürk kağanına ait bir tasvir bulunuyor. Prof. Dr. Samashev, ele geçirilen bu süslemenin Türk halklarına ait tespit edilen edebi bir miras olduğunun altını çizerek, bu bakımdan tasvirin oldukça önemli olduğunu kabul edeceğimizi vurguladı.

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