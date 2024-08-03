Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Bir dönem Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçısı arasındaydı

Düzenleme: Kaynak: Medya Radar
Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Bir dönem Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçısı arasındaydı

Türk tekstil devleri arasında gösterilen 29 yıllık Karaca Tekstil Sanayi konkordato ilan etti. Geçmişte Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçısı arasında yer alan firma yıllık 4 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip.

Türkiye girdiği ekonomik krizden tüm uğraşlarına rağmen kurtulamıyor. Emekli ve asgari ücretliler açlık sınırının altında yaşarken, kriz de dev şirketleri bile ya iflasa sürüklüyor ya da konkordato talep etmesine neden oluyor.

Son olarak Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, yaşadığı mali problemler nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kaldı.

Gaziantep bölgesinin önemli markalarından biri olan ve kurulduğu 1995 tarihinden beri bölgenin en önemli halı üreticilerinin başında gelen Karaca Tekstil Sanayi, yıllık 4 milyon metrekare üzerinde üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Geçmişte Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçısı arasında yer alan firma, şimdi Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 1 yıllık konkordato kararı ile mali yapılanmasını yeniden düzenleme sürecine girdi.

Karaca Tekstil'in konkordato ilan etmesi yüzlerce çalışanı tedirgin etti. Şirketin iflas etmesi halinde işsiz kalacak olan çalışanlar gelecek kaygısı yaşadıklarını ifade etti.

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