Türk Telekom çalışanları ve aileleri 1 Mayıs’ta Göğem Göleti'nde çevre temizliği yaptı

Hüseyin Demir - Uşak / Yeniçağ

Etkinliğe katılan çalışanlar ve aileleri hep birlikte göl etrafında dolaşarak detaylı çöp temizliği yaptı.

Piknik amaçlı göle gelmiş olan bazı vatandaşlar da birer eldiven giyerek, temizlik yapan çalışan ve ailelerine yardım etti.

Etkinliğe katılanlar, temiz ve açık havada doğanın güzel atmosferi ile birlikte zaman geçirirken bir yandan da doğanın daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu.

"Katılımcılar, bu denli çöp olmasına şaşırdılar” diyen Türk Telekom Uşak il Müdürü Hüseyin Ertek “En temel ahlaki konulardan biri olan çöpü çöp kutusuna atma hususunda kimi insanların zafiyet gösterdiğine şahit olmak katılımcılar için üzücü bir husus oldu” şeklinde konuştu.

Ertek ayrıca, “Telekom çalışanlarınca hem şirket içinde hem de aile çevrelerinde iyilik hareketlerinin yayılması amacıyla benzer faaliyetlerin planlanmaya devam edileceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.