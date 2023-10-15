Türk Telekom hat kesti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 73-60 yendi

KAYNAK: AA
Türk Telekom hat kesti

Karşılaşmanın 4. dakikasını Yiğitcan Saybir'in basketleriyle 8-4 önde geçen Türk Telekom, Wallace ve Okben Ulubay'ın da skora katkısıyla farkı 7'ye çıkardı: 13-6. Çeyreğin son bölümünde dış atışlarla sonuca gitmeye çalışan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Çağdaş Bodrumspor farkı 2 sayıya (22-20) indirse de Palmer ve Adams ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler üretmeye devam eden Türk Telekom, 15. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 33-22. Konuk ekibin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren Türk Telekom, soyunma odasına 45-32 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk 4 dakikasında rakibini 3 sayıda tutan Türk Telekom, 20 sayılık farka ulaştı: 55-35. Daha sonra 8-0'lık seri yakalayan Çağdaş Bodrumspor, oyuna yeniden ortak oldu. Kısa sürede toparlanan başkent temsilcisi, üçüncü periyodu 60-44 önde tamamladı.

Final periyodunda daha iyi performans ortaya koyan konuk ekip, son 2 dakika içinde farkı tek haneye (67-58) indirdi. Türk Telekom, son dakikada bulduğu üç sayılık basketlerle karşılaşmayı 73-60 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom ikinci galibiyetini elde ederken, Çağdaş Bodrumspor üçüncü maçını da kaybetti.

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