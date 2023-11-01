Türk Telekom uzatmalarda kaybetti

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 5. haftasında Türk Telekom, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımına uzatma sonunda 101-96 yenildi.

KAYNAK: AA
Türk Telekom uzatmalarda kaybetti

Trento kentindeki Quotidiano Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 19-16 üstün bitiren Türk Telekom, soyunma odasına 40-38 geride girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan İtalya ekibi karşısında 9 sayı (55-46) geriye düşen Türk Telekom, çeyreğin son bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle durumu 64-64 yaptı ve üçüncü periyot bu skorla sona erdi.

Dördüncü periyot sonunda da takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Normal süresi 86-86 eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı Dolomiti Energia, uzatma sonunda 101-96 kazandı.

B Grubu'nda Türk Telekom 4. mağlubiyetini yaşarken, Dolomiti Energia 2. galibiyetini elde etti.

Dolomiti Energia'da Kamar Baldwin 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Türk Telekom'da Jalen Adams 25 sayıyla oynadı.

Türk Telekom, 6. hafta maçını son şampiyon Dreamland Gran Canaria (İspanya) ile 8 Kasım Çarşamba günü Ankara'da yapacak.

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