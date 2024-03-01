İmamoğlu ‘Emekli bütçeye yük’ diyen Erdoğan’a sığınmacılara harcadığı parayı hatırlattı

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçime artık 1 ay kaldı. Sayılı günlerin kaldığı yerel seçim için partiler ve adayları saha çalışmalarına devam ediyor. Gözlerin çevrildiği İstanbul’da 2019 yılında İstanbul’u Ekrem İmamoğlu’na kaptıran AKP, hem İBB adayı Murat Kurum hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışmaları ile İstanbul’u yeniden kazanmanın gayreti içerisindeyken, mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Belediye Başkanlığını bir dönem daha devam ettirmek için mitinglerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kütahya’da yaptığı mitingde emeklilerin talep ettiği zam hakkında açıklamalar yapmış ve muhalefet partilerinin emeklilere seyyanen yapılacak olan 7/10 bin bin liralık zammın bütçeye yük olacağını ve bu söylemlerin emeklileri tahrik etmek amaçlı olduğunu ifade etmişti.

İMAMOĞLU SIĞINMACILARA HARCANAN PARAYI HATIRLATTII

Dün seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa’da vatandaşlara seslenen İmamoğlu, Erdoğan’ın emekli maaşlarına yapılacak zammın bütçeye yük olması hakkındaki ifadelerine, sığınmacılar üzerinden verdi.

Bundan birkaç yıl kadar önce Erdoğan’ın sığınmacılar için 40 milyar dolar para harcadım ifadelerini hatırlatan İmamoğlu şu sözleri söyledi:

“Diyor ki; ‘Eğer emekliye 7 bin lira verirsem 1.4 trilyon, 10 bin lira verirsem 1.9 trilyon yük gelir’ diyor. Doğru, peki ben size bütçeye gelen yükle ilgili bir hatırlatma yapayım. Kaç yıl önce hatırlayın bakın, ‘mültecilere 40 milyar dolar harcadım’ dedi mi? O yük olmadı, o günden bugüne de dört yıl geçti. Dört yılda daha ne kadar harcadı onu da bilmiyoruz.

Bütçeye o kadar yük olan şey var ki. Sarayını mı söylesem, başka şeyleri mi söylesem… Onlara girmeyeceğim. Onlar işin bu kötü sayfasını, siyasetin kirli sayfalarını açmaya çalıştıkça ben bu kötü yönettikleri ülkenin ekonomisini, ülkenin eğitimini, mülteci sorununu suratlarına vurmaya devam edeceğim.”