Türk traktör devi en büyük rakibini satın aldı. Tarım sektöründe bomba etkisi yarattı

Halk TV’nin haberine göre, Türk traktör üreticisi Başak Traktör, Rusya’nın tanınmış traktör firması Rostselmash’ın Kanada’daki iştiraki Buhler Industries’i satın aldı.

Başak Traktör, Kanada’da tarım ekipmanları üreten Buhler Industries’in piyasadaki hisselerinin yüzde 97’sini 60,5 milyon Kanada doları (yaklaşık 4,1 milyar ruble) karşılığında aldı.

Başak Traktör, 1914 yılında Sakarya’da kurulan ve traktörün yanı sıra bahçe ve hasat makinaları da üreten bir firma. Buhler Industries ise Versatile ve Farm King gibi markalarla tarım ekipmanları üretiyor.

HEDEF KUZEY AMERİKA PAZARI

Şirketin ABD’de de fabrika ve depoları var. Buhler Industries, 2007 yılında Rostselmash tarafından satın alınmıştı. Satın alma işlemi hakkında konuşan ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, ASKO Holding’in Kuzey Amerika pazarına girmesi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Sami Konukoğlu “Buhler Industries ve ikonik markaları Versatile ve Farm King, tarım sektöründe köklü bir tarihe ve geleneğe sahip. Buhler Industries ile birlikte işimizi geliştirmek ve büyütmek için heyecanlıyız” dedi.

Buhler Industries Operasyon Direktörü Grant Adolph ise, “ASKO Holding ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. ASKO Holding’in tarım ekipmanları alanındaki tecrübesi ve katkısı, şirketimizin gelecekteki inovasyon ve başarı için büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.