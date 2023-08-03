Türk ve Altay mitolojisinde Alkarısı ne demek?

Lohusa dönemindeki kadınlara ve atlara karıştığına inanılan yaratığa Türk, Anadolu ve Altay mitolojilerinde Alkarısı denir.

Alkarısı efsânesinin temeli Şamanizm'e kadar uzandığı öne sürülüyor.

İnanışa göre de lohusaların ve yeni doğmuş çocukların ciğerleriyle beslenir.

Efsaneye göre, Alkarısından korunmak için çeşitli çarelerin olduğuna inanılır.

Alkarısı aslında Albıs adlı yaratık ile de ilişkilidir. Aynı zamanda Lilith'e karşılık gelmektedir.

Lilith'in Âdem'in ilk karısı olduğuna ve onunla aynı anda yaratıldığı için Âdem'e tabi olmayı reddettiğine ve bu yüzden lânetlendiğine inanılır.