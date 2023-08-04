Türk ve Altay mitolojisinde Allay Han ne anlama geliyor?

Alay Han veya Alıy Han olarak da bilinen Allay Han, Türk ve Altay mitolojisinde farklı anlamlar taşır.

Vatanı korumakla tanınan ve ışıklı bir görüntüsü olan Allay Han, karısının adı da Alay Hatun’dur.

İnanışa göre, Allay Han, vatana ihanet edenlere hastalık ve bela getirir.

Allay Han, halay sözcüğü de toplumsal birlikteliğin simgesel bir dışavurumudur ve aynı kelime kökünden gelir.

Allay Han’ın karısı Allay Hanım vatan tanrıçasıdır. Toprak Tanrıçası ve Alay Hatun olarak da bilinir.

Allay Han, dayanışma ve birliktelik anlamı taşır.