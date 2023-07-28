Türk ve Altay mitolojisinde ateş tedavisi

Ateş tedavisi olarak bilinen Alazlama’nın Türk ve Altay mitolojisindeki efsanesi…

Türk ve Altay mitolojisinde ateş tedavisi

Türk ve Altay halk kültüründe Ateş Tedavisi olarak bilinen Alazlama’ya Yalazlama da denir.

Alazlama hastalıkları ateşle tedavi etmek demektir.

Alazlama’nın Alaz Han ile bağlantılı olduğu da söyleniyor.

Efsaneye göre, kırmızı bir bez parçası yakılıp hastanın etrafında dolaştırılır. Ateşin temizleyici ve sağaltıcı bir varlık olduğu inancı vardır.

Alazlama yani ateş tedavisi akşam karanlığında başlıyor ve bir şeyin üzerinden alev geçirilir.

Söylentilere göre, ateş kötü ruhları korkutur ve onları kaçırır. Alazlama’nın bazı Türk boylarında bir tören şekli olduğu söylenir.

Altay ve Yenisey şamanları, törenin başlama zamanında, “Alaz” diye bağırırlarmış.

Başkurtlar ve Oğuzlardaki “Alazlama” töreni ise, kırmızı bir bez parçası yakılıp hastanın başının etrafında, “alaz alaz” diye dolaştırılarak yapılırmış.

Altay ve Yenisey Türklerinde ise merasim başlayacağı zaman şaman, Ardıç ve kutsal bir başka ağacın parçasını duman içine atıp yakar.

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