Türk ve Altay mitolojisinde dişilik tanrıçası kimdir?

Dişilik tanrıçası Ambar Ana’nın, kadınları ve kadınların yaptığı işleri gözettiği söylenir.

Türk ve Altay mitolojisinde Dişilik Tanrıçası’nın kadınların çalışmalarına bolluk verdiği öne sürülür.

İnanışa göre, kendisi için yapılan törenler vardır ve kadın şamanlar ondan yardım dilerler.

"Ambar Ana" Zengi Baba'nın eşi olarak görülmüştür ve bir olasılığa göre, kökeni Avesta'daki Bolluk İlahesi olan "Anahit"e dayanır.

Etimoloji olarak depo, kiler anlamındaki Arapça Ambar sözcüğüyle ilgisi yoktur.

Em kökü aynı zamanda iyileştiricilik ve ilaç anlamlarıyla da bağlantılıdır.