Türk ve Altay mitolojilerinde Ateş Tanrısı kimdir? Hikayesini duyunca şaşıracaksınız

Ateş tanrısı Andar Han, Andır Han olarak da bilinir.

Ateşi koruduğuna inanılan Andar Han, hatta bazen kızarak yeryüzünde yangınlara bike neden oluyor.

Genel olarak elinde bir meşale ile betimleniyor.

GÖZLERİ ALEV SAÇIYOR

Saçları ateşten olan Andar Han’ın gözleri alev ise saçıyor.

Heybetli ve kaslı bir görünümü olab ateş tanrısı Andar Han’ıbn meşalesi kendiliğinden hiç sönmeden sürekli yanar.

Bitkilerin koruyucu Tanrısı olarak da görüleb Andar Han, yeraltının veya cehennemin koruyucusu olarak da bilinir.

Azerbaycan Türkçesinde "andıra kalmak", Anadolu halk dilindeki "ender kalmak" deyimleri beddua amaçlı olarak "kahrolsun" ve "lânet olsun" anlamlarında kullanılır.