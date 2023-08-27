Türk ve Altay mitolojisinde iyi ruhlar ne demek?

Ayığı olarak da söylenen Ayıhı, iyilik yapan ruhlar demektir.

Melek anlamında da kullanılan Ayıhı, yeryüzünde iyilik yapan insanları korurlar. Yoldan çıkanları ise yalnız bırakırlar.

Saka Türklerinde, yaratılışın, iyiliğin ve hayırseverliğin başlangıcı olarak kabul edilen kutsal varlıkların ve meleklerin genel adı Ayıhıdır.

Ayıhı, tüm varlıkların yaratıcısı olan, hayırsever bir güçtür. Yakutların inançlarında dünyanın yaratıcısı sayılan "Ürüng Ay Toyon", onların en büyüğüdür.

Bu tanrısal varlıklar, çocukların doğmasına, toprakların bereketlenmesine ve ürünlerin verimliliğine yardım eder ve insanlara da can verirler.

Bur – Altay ve Moğol mitolojisinde ve halk inancında iyi ruh demektir. Ayıhı ile eşdeğer olarak bahsedilir. Moğolca da Burh olarak da söylenir.