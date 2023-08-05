Türk ve Orta Asya mitolojilerinde Alma Ata nedir?

Türk ve Orta Asya mitolojilerinde Alma Ata’nın özellikleri vardır. Efsanelere göre, Alma Ata yeryüzünde ilk elma ağacını dikmiştir.

Kazakistan’ın başkenti Almatı’nın adının da buradan geldiği söylenir. Şehrin eski adının da Alma Ata olduğu bilinir.

Alma sözcüğü emir kipinde olumsuz yapıda “Alma!” şeklinde de ele alınırsa, elmanın yasak bir meyve olduğu söyleniyor.

Ancak bu yasak öteki dünyaya ait olduğu, bu dünyada ise öte âlemin tam tersi bir mantık geçerli bulunduğu için en kutsal ve en yaygın ağaç ile meyvesi elmadır.

TÜRK MİTOLOJİSİNDE ELMA

Elma, Türk ve Altay halk inancında ve mitolojisinde kutlu bir meyve olarak bilinir. Alma, Olma, Ulma, Ulmo olarak da söylenir. Meyvelerin anası ve atası olarak kabul edilir.

Ağacının çiçekleri pembe veya beyaz açar. Çekirdekli türlü renklerde meyvesi olan bir ağaçtır. Kadınla erkeğin birbirine duyduğu tensel sevginin simgesidir.

Âdem ile Havva’nın cennette yedikleri yasak meyvenin elma olduğu, yasağın ise aslında cinselliği içerdiği, bu nedenle de elmanın cinselliği sembolize ettiği iddia edilir.