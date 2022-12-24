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Türk-Alman Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu

Türk-Alman Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 2 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:49
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Türk-Alman Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu

Türk-Alman Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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