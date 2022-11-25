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  • Türkçe öğrenen Japon kadının 'rica ederim' eleştirisi herkesi güldürdü. Çok doğru, 'hiç böyle düşünmemiştim' diyeceksini

Türkçe öğrenen Japon kadının 'rica ederim' eleştirisi herkesi güldürdü. Çok doğru, 'hiç böyle düşünmemiştim' diyeceksiniz

Türkiye'de Türkçe öğrenmeye çalışan bir Japon öğrencinin 'rica ederim' cümlesini eleştirmesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. 'Rica ederim' ifadesini kendine göre yorumlayan Eri adlı öğrencinin videosu izlenme rekoru kırdı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 13:59
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Türkçe öğrenen Japon öğrenci 'rica ederim' kelimesini eleştirdi

Türkçe öğrenen Japon kadının 'rica ederim' eleştirisi herkesi güldürdü. Çok doğru, 'hiç böyle düşünmemiştim' diyeceksiniz
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Japon öğrencinin sosyal medyada paylaştığı ve Türkçe'yi eleştirdiği bir video paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. 'Eri' adlı Japon öğrencinin Türkçe öğrenme serüveni izleyenleri güldürdü.

Sosyal medya hesabından ‘rica etmek’ ifadesinin kafasını karıştırdığını söyleyen Eri’nin videosu binlerce kişi tarafından izlendi.
Eri, videoda şu ifadeleri kullandı:

Ben Türkçe öğrenmeyi çok severim. Ama bazen "bu neden böyle" dediğim Türkçe ifadeler var. Mesela "Teşekkür ederim" dediğin zaman "Rica ederim" diyorsunuz ya neden? Çünkü "rica ederim", "dilemek, istemek" gibi anlamlara geliyor ya o yüzden "teşekkür ederim", "rica ederim" neyi rica ediyorsunuz? Düşündüğüm zaman "ben sana iyilik yaptım, o yüzden bundan sonra senden bişey rica edeceğim" gibi bir anlamı olabilir mi? Veya "aslında ben bunu seve seve yaptım, o yüzden ben rica ettim" gibi anlamda olabilir mi? Siz nasıl düşünüyorsunuz?

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Levent KILIÇ
25.11.2022 14:56
Rica ederim. Teşekkür etmenize gerek yok, değmez ifadesinin ikinci cümlesidir. Ancak kısa keserek son cümlesi söylenir. Diller birer kültür aktarımıdır. Bu benden değil ile açıklanmaz.  
 
doğruya doğru
25.11.2022 14:49
RİCA Türkçe bir söz değildir. . Teşekkür edene eskiden öz be öz türkçe 'Sağolasın' derdik...Dilimizi öğrenenlere bu RİCA sözünün Türkçe olmadığı söylenmelidir  
 
Bumin Kağan
25.11.2022 14:13
Resmi yazışmalarda üst makamlar astlarına "rica ederim" alt makamlar üstlerine "arz ederim" diye işin sunumunu yaparlar yıllarca klişe olarak kullandığımız sözün bir Japon tarafından gündem olması  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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