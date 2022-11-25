Türkçe öğrenen Japon kadının 'rica ederim' eleştirisi herkesi güldürdü. Çok doğru, 'hiç böyle düşünmemiştim' diyeceksiniz

Japon öğrencinin sosyal medyada paylaştığı ve Türkçe'yi eleştirdiği bir video paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. 'Eri' adlı Japon öğrencinin Türkçe öğrenme serüveni izleyenleri güldürdü.

Sosyal medya hesabından ‘rica etmek’ ifadesinin kafasını karıştırdığını söyleyen Eri’nin videosu binlerce kişi tarafından izlendi.

Eri, videoda şu ifadeleri kullandı:

Ben Türkçe öğrenmeyi çok severim. Ama bazen "bu neden böyle" dediğim Türkçe ifadeler var. Mesela "Teşekkür ederim" dediğin zaman "Rica ederim" diyorsunuz ya neden? Çünkü "rica ederim", "dilemek, istemek" gibi anlamlara geliyor ya o yüzden "teşekkür ederim", "rica ederim" neyi rica ediyorsunuz? Düşündüğüm zaman "ben sana iyilik yaptım, o yüzden bundan sonra senden bişey rica edeceğim" gibi bir anlamı olabilir mi? Veya "aslında ben bunu seve seve yaptım, o yüzden ben rica ettim" gibi anlamda olabilir mi? Siz nasıl düşünüyorsunuz?