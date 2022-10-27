İstanbul'da yaşayan Afrikalı genç: Yemek yiyelim dedik, tüm kafeler, lokantalar yabancı dilde anasını satayım bozdular ülkeyi

İstanbul'da Bağcılar'dan Bebek'e giden Afrikalı genç, Türkçe tabela bulamamaktan şikayetçi oldu.



Yemek yemek için yer aradığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Afrikalı genç, “Vay arkadaş... Bir yemek yiyelim dedik, buradaki tüm kafeler, lokantalar hepsi yabancı dil. Vallahi bozdular ülkeyi.” dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.