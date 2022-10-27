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İstanbul'da yaşayan Afrikalı genç: Yemek yiyelim dedik, tüm kafeler, lokantalar yabancı dilde anasını satayım bozdular ülkeyi

İstanbul’da yaşayan Afrikalı bir gencin "Bağcılar'da oturan biri Bebek'e gider" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:57
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İstanbul'da yaşayan Afrikalı: Yemek yiyelim dedik, tüm lokantalar, kafeler yabancı dilde anasını satayım bozdular ülkeyi

İstanbul'da yaşayan Afrikalı genç: Yemek yiyelim dedik, tüm kafeler, lokantalar yabancı dilde anasını satayım bozdular ülkeyi
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İstanbul'da Bağcılar'dan Bebek'e giden Afrikalı genç, Türkçe tabela bulamamaktan şikayetçi oldu.

Yemek yemek için yer aradığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Afrikalı genç, “Vay arkadaş... Bir yemek yiyelim dedik, buradaki tüm kafeler, lokantalar hepsi yabancı dil. Vallahi bozdular ülkeyi.” dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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han
27.10.2022 17:13
:)))) iyimiş  
 
Emine
27.10.2022 17:13
Bunu afrikalı söylüyorsa biz ne diyeyim  
 
ANDEZİT
27.10.2022 17:07
Vay be bir yabancı diğer yabancılardan rahatsız ne hallere geldik  
 
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