Türkçü Birlik Platformu 1 Ekim'de Ankara'da toplanacak

Türkçü Birlik Platformu, 1 Ekim Pazar günü Ankara'da bir araya gelerek ülke gündemi ile ilgili istişare toplantısı yapılacağını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkçü Birlik Platformu 1 Ekim'de Ankara'da toplanacak

Editör: Abdullah Keleş

Türkçü Birlik Platformu, 1 Ekim Pazar günü Ankara'da bir araya gelerek ülke gündemi ile ilgili istişare toplantısı yapılacağını açıkladı.

Türkçü Birlik Platformu'ndan yapılan duyuruda, "Türkçülük fikriyatını kendine şiar edinmiş, Türk milliyetçileri ile 1 EKİM PAZAR günü Ankara'da bir araya gelerek ülke gündemi ile ilgili istişare toplantısı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Hangi dernek ve oluşumda olursa olsun arkadaşlarımız toplantıya istişare ederek görüş ve fikirlerini beyan edecekler, herkese 15 dakika söz hakkı verilecektir. Hiçbir siyasi parti logosu ismi kullanılmayacaktır. Ancak Türkçülüğü tescilli bazı bilinen isimler davet edilecektir. Bu toplantıda uygun görüldüğü takdirde çalışma ve eylem işbirliği yapılabilmesi için bir üst kurul oluşturulacaktır. Katılmak isteyen arkadaşların tarafımıza bildirmesini önemle rica ederiz. Tanrı TÜRKÜ korusun ve yüceltsin.

GÜNDEM:

1.Türkiye'nin stratejik sorunlarının tespiti

2. Çözüm önerilerinin belirlenmesi, milliyetçiler olarak Yeni anayasaya bakış açımız..

3. Türkçüler olarak bir üst grup kurulması

Tarih: 1.10.2023 Pazar
Saat: 13.50 - 18.00
Yer: Ankara Konağı - Demetevler Ankara

TÜRKÇÜ BİRLİK PLATFORMU

Yer: Ankara Konakları
Saat: 14.00 - 18.00

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