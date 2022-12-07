Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. 2023 yılı asgari ücret pazarlığına başlayacakları rakamı söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın açıklamaları merak ediliyor. Peki, Türk-İş asgari ücret için ne kadar teklif etti? 2023 asgari ücret ne kadar olur?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Ergün Atalay asgari ücret için ne dedi?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün pazarlığa 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Kayıtları bizde olmayan büyük bölümünün bizde olmadığı insan topluluğu, bugün burada da tartıştık.

Öyle bir imkan olsa da adil bir komisyon olsa, o komisyon içerisinde tamamı asgari ücretli olsa. 5 dönemdir asgari ücretli engelli birisini bu masaya oturttuk. Bugün asgari ücret öyle gündemde ki herkes bunu konuşuyor. Bu konuyu konuşması gereken TÜRK İŞ, TÜRK İŞ’in dışındaki sendikalar.

‘’AÇIKLADIĞIMIZ VERİ 7 BİN 785 LİRA’’

Bizim açıkladığımız veri 7 bin 785 lira, açlık sınırı, burada ne var ulaşım var gıda var. 40 senedir uzman arkadaşlarımız bu rakamı söylüyor. TÜRK İŞ’in açlık, yoksulluk rakamı bu. Yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira bir bekar işçinin, rakam söylemek kolay. Önümüzdeki problemli mesele vergidir. Vergi toplumun tamamını ilgilendiriyor. 20 sene evvel vergi asgari ücretin 20 katıydı şimdi 5 katı bile değil. Vergi ile ilgili ülkeyi yönetenlerin düzenleme yapması gerekiyor.’’ şeklinde konuştu.