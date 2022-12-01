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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 Aralık'ta toplanacak

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:16
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 Aralık'ta toplanacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemek üzere TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la Bakanlık'ta bir araya geldi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

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