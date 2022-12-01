Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 Aralık'ta toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemek üzere TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la Bakanlık'ta bir araya geldi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.
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