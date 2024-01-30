Turkish Cargo'dan ilaç lojistiği için 3 yeni ürün

Kaynak: AA
Turkish Cargo'dan ilaç lojistiği için 3 yeni ürün
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği tarafından gelen açıklamaya göre, küresel hava kargo sektörünün en güvenilir çözüm ortaklarından Turkish Cargo, ilaç ve sağlık ürünleri lojistiğinde kalitesini yükseltiyor.

Sıcaklık ve zaman hassasiyeti daha düşük ilaç ve sağlık ürünleri, gönderileri korumak için tasarlanmış pasif paketleme yöntemleriyle sevk ediliyor.

Bu ürünler için geliştirilen "TK Pharma Standard", sıcaklık kontrollü kargoların sektör standartlarına uygun bir şekilde lojistiğinin yapılmasını sağlıyor.

Gönderiler, ayrıcalıklı elleçleme, ürüne sağlanmış özel sıcaklık kontrollü depolama, uzman operasyon ekibi ve 7 gün 24 saat müşteri hizmetleri ayrıcalıklarından faydalanılıp tüm "TK Pharma Ağı"nda Turkish Cargo güvencesiyle taşınıyor.

Gelişmiş sıcaklık kontrollü çözümler

Sıcaklık ve zaman hassasiyeti daha yüksek olan, pasif paketleme yöntemleriyle gönderilen ve apron taşıma süreçlerinde ekstra koruma olması gerektiren ilaç ve sağlık ürünleri, "TK Pharma Extra" ile sektör beklentilerinin üzerinde taşınma sağlanıyor.

Bu ürün kapsamındaki kargolar, müşteri taleplerine göre -70 ve +30 derece arasında sabit bir sıcaklıkta taşıma sağlanıyor. "TK Pharma Advanced" için özel oluşturulan uzman ekip ise taşıma süreçlerini yönetirken aynı zamanda konteyner kiralama konusunda da müşterilere danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

Otomatik Depolama ve Boşaltma Sistemi (ASRS) ve Robotik Süreç Otomasyonu gibi otonom sistemlerle donatılan SMARTIST, Turkish Cargo'nun operasyonel hız ve kalite açısından hizmet kalitesini daha da ileri düzeye taşıyor.

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