Türkiye 1-0 öne geçti! Gol İrfan Can Kahveci'den geldi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, sahasında Karadağ ile karşılaşıyor. Türkiye İrfan Can Kahveci'nin golü ile 1-0 öne geçti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda top yandan auta çıktı.
7. dakikada Ferdi’nin soldan ortasında ceza sahası içinde Barış’ın kafa vuruşunda kaleci Nikic topu iki hamlede kontrol etti.
12. dakikada Hakan’ın kullandığı köşe atışında altıpasta noktasında Merih’in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
22. dakikada Arda’nın pasında caza sahası çizgisinde topla buluşan Yunus’un şutunda top az farkla direğin solundan auta çıktı.
30. dakikada Marusic’in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Camaj’ın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
45+2. dakikada Arda'nın ceza sahası içi sağ kanattan ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top az farkla direğin sağından dışarı gitti.
Maçta ikinci yarı devam ediyor.
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