2. Lig'de akıllara durgunluk veren maç. İlk yarı skoru şok etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Menemenspor, küme düşmesi kesinleşen Sivas Belediyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk 15 dakikasında ev sahibi ekip 5 gol atarken, ilk yarı 8-0 bitti

2. Lig'de akıllara durgunluk veren maç. İlk yarı skoru şok etti

Editör: Hamza Özalkuş

Sivas Belediyespor ile Menemenspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Sivas'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısındaki skor sosyal medyada çok konuşuldu.

FİLELER GOLLE DOLDU

Menemenspor ilk 15 dakikada mücadelede 5 gol kaydetti. 25., 39. ve 44. dakikalarda bulduğu gollerle farkı 8'e çıkaran Menemenspor, ilk yarıyı 8-0 önde kapattı. İkinci yarının 73. dakikasında skoru artıran İzmir ekibi mücadeleyi 9-0 kazandı.

Maçı kazanan Menemenspor puanını 48'e yükseltti. TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2. Lig ekiplerinden Menemespor'un da içinde bulunduğu takımların 3 puanını silerek eksikliklerini tamamlamadıkları için ceza vermişti.

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