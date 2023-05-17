2. Lig'de akıllara durgunluk veren maç. İlk yarı skoru şok etti

Editör: Hamza Özalkuş
Sivas Belediyespor ile Menemenspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Sivas'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısındaki skor sosyal medyada çok konuşuldu.
FİLELER GOLLE DOLDU
Menemenspor ilk 15 dakikada mücadelede 5 gol kaydetti. 25., 39. ve 44. dakikalarda bulduğu gollerle farkı 8'e çıkaran Menemenspor, ilk yarıyı 8-0 önde kapattı. İkinci yarının 73. dakikasında skoru artıran İzmir ekibi mücadeleyi 9-0 kazandı.
Maçı kazanan Menemenspor puanını 48'e yükseltti. TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2. Lig ekiplerinden Menemespor'un da içinde bulunduğu takımların 3 puanını silerek eksikliklerini tamamlamadıkları için ceza vermişti.