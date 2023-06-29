Türkiye 5 ayda 6.5 milyon ton buğday ithal etti. Bir zamanlar tahıl ambarıydık

TÜİK'in dış ticaret verilerine göre, Türkiye 2023'ün ilk 5 ayında toplam 6.5 milyon ton ekmeklik buğday ithal etti. Türkiye buğday üretiminde verimli bir yıl geçirmesine rağmen yılın ilk 5 ayında yapılan yüksek ithalat iç piyasada fiyatların TMO alım fiyatlarının altında kalmasına neden oldu. 5 aylık buğday ithalatına ise 2.1 milyar dolar ödendi.

Türkiye 5 ayda 6.5 milyon ton buğday ithal etti. Bir zamanlar tahıl ambarıydık

Hasadın başlamasına rağmen çiftçi TMO’nun dışında buğdayını satacak yer bulamazken, piyasada da buğday fiyatları alım fiyatlarının altında seyretmeye devam ediyor. Yağışlardan dolayı bu yıl verimli bir dönem olurken, çiftçinin buğdayını gerçek değerinde satamaması ciddi bir sorun oluşturuyor.

TÜİK'İN İTHALAT RAKAMLARI ACI TABLOYU ORTAYA KOYUYOR

Türkiye, hububatta verimli bir yıl geçirirken, TÜİK’in ithalat verileri de acı tabloyu ortaya koyuyor. TÜİK’in dış ticaret verilerine göre Türkiye bu yılın ilk 5 ayında 6.5 milyon ton ekmeklik buğday ithal etti. İthalat 4 milyon 440 bin tonu Rusya’dan, 1 milyon 802 bin tonu da Ukrayna’dan yapıldı.

5 AYLIK BUĞDAY İTHALATINA 2.1 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ

Yılın ilk 5 aylık ekmeklik buğday ithalatına toplam 2 milyar 131 milyon dolar döviz ödendi. İthal buğdayın ton fiyatı ise 324 dolar/ton olarak gerçekleşti.

YOĞUN İTHALATTAN DOLAYI ÇİFTÇİNİN ÜRÜNÜ ORTADA KALDI

Türkiye’nin buğday üretiminde verimli bir dönem geçirmesine rağmen yüksek oranda ithalatın yapılması iç piyasada çiftçinin aleyhine bir durum oluşmasına neden oldu. Yılın ilk 5 ayında yapılan yoğun ithalattan dolayı çiftçi hasat ettiği ürününü TMO dışında satacak yer bulamıyor.

Kaynak: Tarımdan Haber

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