Türkiye akciğer kanserinde alarm veriyor. Profesörden kritik uyarılar geldi

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Olgaç, akciğer kanseri hakkında dikkat çeken çıkışlarda bulundu.

Akciğer kanseri olgularının yüzde 85'inin sigara tiryakilerinde görüldüğünü söyleyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Olgaç, Türkiye’nin akciğer kanserinden ölümde dünyada 4. sırada olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre akciğer kanserinin hem erkeklerde hem de kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en yaygın sebebi olduğunu belirten Prof. Dr. Olgaç şunları belirtti:

“Türkiye, 2020 istatistiklerine göre akciğer kanseri görülme sıklığı açısından erkeklerde birinci, her iki cinste ise beşinci sıradadır. Ne yazık ki, akciğer kanserinden ölüm hızı sıralamasında Türkiye, dünya genelinde dördüncü sıradadır”

“HAVA KİRLİLİĞİ RİSKİ ARTIRABİLİR”

Akciğer kanserinin en büyük risk faktörü sigara tüketimi olduğunu ve olguların yüzde 85'inin sigara içicilerinde görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Olgaç şunları dile getirdi:

“Bunun yanı sıra, çevresel maruziyetler arasında radon, asbest, arsenik, berilyum ve uranyum gibi faktörler ile genetik yatkınlık da akciğer kanseri için risk oluşturur. Akciğer kanseri riski yaş, ailede akciğer kanseri veya başka bir kanser öyküsü, göğüs bölgesine radyasyon uygulaması, hava kirliliği ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi akciğer hastalıklarıyla da artar”

“50 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERDİR”

Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasının önemine dikkat çeken Olgaç şunları dile getirdi:

“Her dört kanser vefatının birinin akciğer kanserine bağlı olduğu belirtilmiştir ve hastalığın ileri evrelerinde tedavi seçeneklerinin sınırlı olması dikkate alındığında, hastalığın erken evrede teşhis edilmesi, uzun süreli sağ kalım için hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla, düşük dozda radyasyon içeren BT taraması, en başarılı yöntem olarak kabul edilir ve bu tarama yönteminin yaygınlaştırılması, akciğer kanserine bağlı ölümlerin dünya genelinde azaltılması açısından son derece önemlidir. BT taramasına uygun olanlar, hâlihazırda sigara içen veya daha önce uzun süreli sigara içmiş 50 yaş ve üzeri kişilerdir”

“ANLAMSIZ KİLO KAYBI BULUNUR”

Belirti ve teşhis yöntemlerinden de bahseden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Olgaç, şunları söyledi:

“Akciğer kanserinin en yaygın belirtileri arasında sürekli veya kötüleşen öksürük, bazen kanlı balgam, göğüs veya sırt ağrısı, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve anlamsız kilo kaybı bulunur. Bu belirtilerden herhangi birini veya birkaçını yaşıyorsanız, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmanız önemlidir. Akciğer kanserinin tedavi şekli, hastanın performans durumuna ve hastalığın evresine bağlı olarak değişir. Erken evrelerde kanserli akciğer dokusunun cerrahi olarak çıkarılması, uzun süreli sağ kalım sağlayan en etkili tedavi yöntemidir. İleri evrelerde ise kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi gibi tedavi yöntemleri bazen tek başına, çoğu kez de cerrahi tedaviye ek olarak uygulanır.”