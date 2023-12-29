Türkiye ayağa kalktı: Bu soytarılığa son verin. Arabistan isyanı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye ayağa kalktı: Bu soytarılığa son verin. Arabistan isyanı
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı öncesi Suudilerin Atatürk pankartına izin vermediğini bildirmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sahaya Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" pankartı ile çıkmasına, Atatürk fotoğraflarının da yasak olduğunun belirtilmesine tepki büyük oldu.

TFF daha sonra İstiklal Marşı'nın okunacağını duyurdu ama pankart ve Atatürk'le ilgili açıklama yapmadı.

Olay Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada iki takıma da maça çıkmayın çağrıları yapılırken, siyasilerden de peş peşe açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Süper Kupa Finali Suudi Arabistan'da oynanmaz demiştik. Dinlemediniz. Riyad'da kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin bulunduğu pankarta tahammül edemeyenlerin şimdi İstiklal Marşı'na da izin vermeyeceği bilgileri geliyor. Kulüplerimizin arkasındayız. Yetkilileri uyarıyoruz; bu soytarılığa son verin!"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk Milletine ve Atatürk’e yapılan saygısızlığı kabul etmemek ve sahaya çıkmamak size yakışan tavır olur" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "Suudi Arabistan, Atatürk düşmanlığı yapıyor" diyerek maçın Suudi Arabistan'da oynanmaması gerektiğini belirti. Enginyurt'un paylaşımı şöyle; "Atatürk pankartı stadı alınmıyor. Arabistan da maç oynamak ayıp ötesi ayıptır. Erdoğan, devreye girip sorunu çözen kahraman (!) olmaya kalkabilir. Sorun baştan çözülmeliydi. Bu maç Suudi Arabistan'da oynanmamalıydı" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muhammer İnce "Bu iddialar doğru ise; bir milim dahi geri adım atmayın, yanınızdayız! Fenerbahçe ve Galatasaray" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da iki takımı etiketleyerek yaptığı paylaşımda "Buradan Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerimize çağrım, İstiklal Marşı'mıza ve Atatürk'ümüze izin vermeme cüretini gösteren bir ülkede maça çıkmayın. Bu millet sizi bağrına basacaktır. Bu kadar beceriksizce bir organizasyona girişen bütün yetkililer de acil olarak istifa etmeli" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Arabistan’da süper kupa finali oynatmak Türkiye Futbol Federasyonu için başlı başına zaten yanlış bir karardı. Atatürk’ün resmine, “Yurtta sulh cihanda sulh” sözüne veya İstiklal marşımıza… Bunlardan birisinin bile engellenmesi başlı başına boykot sebebidir ve bu hadsizliği düzeltmesi gereken başta Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Ne Mutlu Türküm Diyene!

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