Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması. Fenerbahçe ve Galatasaray'a seslendi

Kaynak: AA
Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması. Fenerbahçe ve Galatasaray'a seslendi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasını izlemek için Riyad'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşma ile ilgili beklentilerini dile getirdi.

Kalabalık bir kafile ile birlikte konaklayacakları otele girişlerinde soruları yanıtlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray'a seslenerek karşılaşmanın fair play içinde geçmesini diledi, "Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olsun" yorumunu yaptı.

TFF'nin davetlileri arasında yer alan eski milli futbolculardan milletvekili Saffet Sancaklı da şu ifadeleri kullandı:

BOL GOLLÜ BİR MAÇ BEKLİYORUM
"Her iki takımımıza da başarılar. Cumhuriyetimizin 100. yılındaki kupanın ayrı bir anlamı var. Ligdeki derbi kimseyi tatmin etmedi. Ancak bu kez farklı bir durum söz konusu. Tek maç üzerinden oynanacağı için bir takım kazanmak zorunda. Güzel ve bol gollü bir maç bekliyorum."

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