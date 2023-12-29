Ali Koç Süper Kupa maçı öncesi konuştu: Çok kaygılıyız

Ali Koç, Süper Kupa’nın nerede oynanacağına dair eleştirilere cevap vererek, “Süper Kupa’nın Riyad’da yapılmasına karşı çıkanları samimi bulmadığımı söylemek istiyorum. İtalya, İspanya gibi ülkeler dörtlü Süper Kupa düzenliyor, bütün dünya bunu izliyor. Biz de aslında Almanya’yı tercih etmiştik, TFF de öyle istiyordu ama Almanya buna yanaşmadı” diye konuştu.

“BOŞ İŞLERLE UĞRAŞIYORLAR”

Fenerbahçe Başkanı, ayrıca şunları söyledi: Fenerbahçe’nin cumhuriyet değerlerine bağlılığı, Atatürk sevgisi, sözü ve eylemi bir maç için buraya geldiğimiz için sorgulanıyorsa, bunu çok samimi bulmadığımı ve boş işlerle uğraştıklarını düşünüyorum.

“ÇOK KAYGILIYIZ”

Koç, Türkiye’de futbolun ciddi bir sorun yaşadığını belirterek, “Çok kaygılıyız. Türkiye’nin futbol alanında köklü bir sorunu var. Bu böyle devam edemez. VAR sistemi getirildi, hayatımızı kolaylaştıracaktı, maalesef tersi oldu. TFF’nin bir kararlılık, bir güven eksikliği olduğunu ve biraz da kafalarının karışık olduğunu görüyoruz” dedi.