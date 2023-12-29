Süper Kupa krizi tırmanıyor. TFF'den açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Kupa krizi tırmanıyor. TFF'den açıklama geldi
TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Suudi Arabistan’ın Atatürk skandalının ardından bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan’da Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşılaşacağı maçtan önce Atatürk ve Milli marşımıza yönelik engellemeler olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir açıklama geldi.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, gazeteci Emre Tilev ile konuşurken “Taahhütname imzaladılar, Suudiler bu taahhütnameye riayet etmek durumundalar. Şu an görüşmeler sürüyor.” diye konuştu.

Maçtan önce 100. Yıl Cumhuriyet kutlamasında Cumhuriyet’in 100. yılına özel şarkısını seslendirecek olan şarkıcı Norm Ender, gazeteci Candaş Tolga Işık’a verdiği demeçte “İstiklal Marşımızı ve Parla’yı söylemeye buraya geldim. TFF Başkanı ile biraz sonra bir toplantımız var. Bana ulaşan bir değişiklik yok.” dedi.

TFF'den yapıldığı ileri sürülen açıklama ise "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." denildiği ifade edildi.

İlgili Haberler
Ali Koç Süper Kupa maçı öncesi konuştu: Çok kaygılıyız
Süper Kupa öncesi büyük skandal. VAR'da kriz çıktı
Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu. Arabistan'da Süper Kupa. Derbi şifresiz kanalda
Süper Kupa heyecanı Yeniçağ'da! Maç biter bitmez yazacaklar
Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması. Fenerbahçe ve Galatasaray'a seslendi
Son Haberler
Bedeni fişek gibi yapıyor. Süper ikili iş başında Sağlık
Bedeni fişek gibi yapıyor. Süper ikili iş başında
Tam dilimin ucuna gelmişken; Letojalika... Sağlık
Tam dilimin ucuna gelmişken; Letojalika...
Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı Gündem
Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı
Antalya’da oğlu intihar eden anne ihbar etti ‘Çukur Çetesi’ çökertildi Gündem
Antalya’da oğlu intihar eden anne ihbar etti ‘Çukur Çetesi’ çökertildi
Lise öğrencilerinin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Gündem
Lise öğrencilerinin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor Spor
Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor
Batman’da durdurulan tırda zehir deposu çıktı Gündem
Batman’da durdurulan tırda zehir deposu çıktı