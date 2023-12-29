Süper Kupa krizi tırmanıyor. TFF'den açıklama geldi

Suudi Arabistan’da Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşılaşacağı maçtan önce Atatürk ve Milli marşımıza yönelik engellemeler olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir açıklama geldi.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, gazeteci Emre Tilev ile konuşurken “Taahhütname imzaladılar, Suudiler bu taahhütnameye riayet etmek durumundalar. Şu an görüşmeler sürüyor.” diye konuştu.

Maçtan önce 100. Yıl Cumhuriyet kutlamasında Cumhuriyet’in 100. yılına özel şarkısını seslendirecek olan şarkıcı Norm Ender, gazeteci Candaş Tolga Işık’a verdiği demeçte “İstiklal Marşımızı ve Parla’yı söylemeye buraya geldim. TFF Başkanı ile biraz sonra bir toplantımız var. Bana ulaşan bir değişiklik yok.” dedi.

TFF'den yapıldığı ileri sürülen açıklama ise "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." denildiği ifade edildi.