Türkiye Brezilya'ya neden yenildi? Sorunun cevabı bu fotoğrafta

Voleybol Milletler Ligi 3. etap son maçında Türkiye A Milli Voleybol Takımımız Brezilya ile mücadele etti.

Hong Kong Kolezyumu'nda oynanan karşılaşmada millilerimiz setleri 14-25, 14-25, 19-25 kaybederek 3-0 mağlup oldu.

Dün Çin'e karşı alınan mağlubiyetle dünya birinciliğini Brezilya'ya kaptıran Filenin Sultanları üstüne alınan bu yenilgi ile birinciliğini geri alma şansını kaybetti.

Alınan mağlubiyet millilerimizde büyük bir üzüntü yaratırken Brezilyalılar ise havaya uçtu.

Karşılaşmada son sayının oynanmasının ardından Brezilya Voleybol Federasyonu'ndan yapılan paylaşım ise yok artık dedirtti.

Yolu Türkiye'ye düşmüş voleybolcularını paylaşan federasyon oyuncuları için "casus" yakıştırmasında bulundu

İşte Brezilya Voleybol Federasyonu'nun kullandığı ifadeler:

"Casuslar! Milli voleybol takımımız, Pazar günü Uluslar Ligi grup aşamasının son maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Ve rakibimiz hakkında özel bilgilere sahibiz... Yedi voleybolcu Türkiye'de voleybol oynadı"

"Gabi - Vakıfbank'ta beş sezon geçirdi ve neredeyse tüm kulüp şampiyonluklarını kazandı.

Ana Cristina - Fenerbahçe'de üç sezondur forma giyiyor.

Thaisa - Eczacıbaşı ile bir dünya kulüpler şampiyonluğu kazandı.

Macris - Fenerbahçe ve THY'de forma giydi

Julia Bergmann ve Diana - Geçen sezon THY'de forma giydiler.

Carol - 17/18 sezonunda Nilüfer'de oynadı"