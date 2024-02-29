Altın fiyatları şubat ayını nasıl kapatacak?

Ons altın tarafında yataya yakın sınırlı bir yükseliş potansiyeli görülürken, ABD tarafında açıklanan ekonomik verilerin bu duruma neden olduğu belirleniyor. ABD tarafında büyüme endişeleri, enflasyon riskleri ve faiz oranlarında ki belirsizlik dolar tarafını kararsızlaştırdığından ons alın tarafında da baskı oluşturuyor.

Ons altın TSİ 10.20’ de 2.036 dolar seviyesinde bulunuyor.

SERBEST PİYASADA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 3.390 TL

Gram altın 2.045 TL

Cumhuriyet altın ise 14.051 TL’de bulunuyor.