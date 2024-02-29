Rusya benzin ihracat yasağını erken iptal edebilir

Kaynak: Bloomberght
Rusya benzin ihracat yasağını erken iptal edebilir
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin benzin ihracatına yönelik olası yasağının planlanandan önce iptal edilebileceğini belirtti.

Novak, temaslarda bulunmak amacıyla ziyaret ettiği İran’ın başkenti Tahran’da, Rusya’nın benzin ihracatına yönelik olası yasağına dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rusya’daki petrol ürünü piyasasında durumun istikrarlı olduğunu söyleyen Novak, "(Olası benzin ihracat yasağı) Bu önden atılan bir adım, şu an piyasada arz açığı yok. Geleceğe yönelik arz ve talep dengesini sağlıyoruz." İfadelerini kullandı.
Olası yasağın yalnızca benzin ihracatını kapsadığını söyleyen Novak, "Bu tedbir sadece benzin için geçerli olacak ve 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle uygulanacak. Bu süre içerisinde gerekirse başka bir karar da verilebilir. Piyasa doyarsa yasak kaldırılabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Rus basınında dün çıkan haberlerde, hükümetin benzin ihracatını 1 Mart tarihi itibariyle yasaklamayı planladığı söylenmişti.

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